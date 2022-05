Marion Rousse dévoile le joli cadeau de Julian Alaphilippe pour la fête des Mères

C'est l'un des couples préférés des Français et on peut comprendre pourquoi. Considéré comme le meilleur cycliste français de sa génération, Julian Alaphilippe est un phénomène qui a déjà porté à de multiples reprises le maillot jaune du Tour de France et qui a remporté deux fois de suite le championnat du monde de cyclisme sur route. Depuis 2020, il vit une très belle histoire d'amour avec la consultante de France Télévisions, Marion Rousse et les deux tourtereaux n'ont pas mis longtemps à concrétiser leur amour. Le 14 juin 2021, la jolie blonde a mis au monde le petit Nino, qui les comble de joie depuis.

En ce beau week-end de fête des Mères, Julian Alaphilippe a décidé de célébrer comme il se doit cet évènement symbolique pour sa compagne, qui vit pour la première fois cette journée dans la peau d'une maman. Très romantique, il lui a offert un magnifique bouquet de roses de plusieurs couleurs (photo à retrouver dans le diaporama). Visiblement très touchée par l'attention, Marion Rousse a partagé la photo du bouquet dans sa story en y ajoutant un emoji coeur rouge et le nom de son chéri. Ce dernier n'a d'ailleurs pas arrêté les preuves d'amour aux fleurs puisqu'il a également partagé une adorable photo de la femme de sa vie en compagnie de son petit Nino. "L'amour. Merci d'être dans ma vie", écrit-il en commentaire.