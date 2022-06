Marion Rousse bientôt séparée de Julian Alaphilippe : derniers instants en famille, après l'annonce difficile

C'est un véritable coup de massue qu'ont reçu les amoureux du Tour de France dans la journée d'hier. Attendu comme l'une des attractions de cette nouvelle édition, Julian Alaphilippe n'a pas été retenu par son équipe, qui le juge trop limité physiquement. Il faut dire que le double champion du monde de cyclisme sur route revient de très loin. Fin avril, il est victime d'une terrible chute lors de la classique belge Liège-Bastogne-Liège. S'il s'en sort miraculeusement, le cycliste de 30 ans est sacrément touché et malgré sa course contre la montre pour revenir en forme sur la Grande Boucle, il n'a pas réussi à gagner son pari.

Le champion va donc rester au repos pour les trois prochaines semaines, à l'inverse de sa compagne, Marion Rousse. Consultante pour France Télévisions, elle va suivre la compétition avec son oeil expert, mais pas que puisqu'elle est également directrice du Tour de France Femmes. Un double rôle qui risque de lui prendre pas mal de temps et elle a donc décidé de profiter au maximum de ses derniers instants à trois avant le grand départ. Sur son compte Instagram, elle a posté deux belles photos dans sa story où on peut voir la belle blonde de 30 ans lors d'une balade dans la nature.

Balade à trois pour Julian déçu, mais lucide

"Dernier jour avant de partir au Danemark sans mes hommes", écrit-elle visiblement émue de laisser Julian et Nino pendant plusieurs jours. Une belle balade qui s'est poursuivie, main dans la main avec le petit Nino toujours aussi adorable (photos à retrouver dans le diaporama).

Très déçu de devoir rester à la maison, Julian Alaphilippe s'est exprimé auprès de L'Equipe après l'annonce de son forfait et le coureur s'est montré lucide. "Je me sens fatigué, diminué. Je ne sais pas si j'aurais pu être compétitif sur trois semaines. Faire le Tour sans être à 100 %, ce n'est pas un cadeau", explique-t-il avant de conclure : "Sur le Tour, je n'aurais pas pu me permettre de rester au chaud dans le peloton. Je n'aurais pas supporté de passer mon mois de juillet à souffrir, à être juste là parce que ça fait plaisir aux gens. J'aurais aimé être performant mais je suis trop limite".