Marion Rousse maman de Nino : comment va-t-elle s'organiser pendant le Tour de France ?

D'ici une semaine, l'une des compétitions sportives les plus populaires de la planète va bientôt débuter. Le 1er juillet prochain, le Tour de France va s'élancer de Copenhague, au Danemark. Une grande première pour la compétition cycliste la plus attendue de l'année. Comme l'an dernier, le Slovène Tadej Pogacar fera figure de grand favori, mais les Français, Romain Bardet en tête, essayeront de briller, tout comme le chouchou du public, Julian Alaphilippe. Malgré une terrible chute fin avril, il semblerait bien que le coureur de 30 ans sera au départ de cette nouvelle édition, tout comme sa compagne, Marion Rousse, désormais directrice du Tour de France Femmes et consultante pour France Télévisions.

Une double casquette pas forcément évidente à gérer pour la jeune maman qui a eu un enfant il y un an avec son compagnon. Un petit garçon prénommé Nino et qui fait le bonheur de ses parents au quotidien, sauf qu'avec la période très chargée qui s'annonce, l'organisation risque d'être un peu complexe ces prochaines semaines. "Nino reste chez mes parents, mais il viendra me voir lors des journées de repos, car un mois sans lui, ce serait trop long... Même quand je le quitte une heure, je passe mon temps à regarder des photos. Je suis gaga !", explique-t-elle dans une interview accordée à TV Mag sortie aujourd'hui.

Lui est au départ et moi à l'arrivée, donc on se croise tout le temps

Une période d'éloignement forcément difficile à vivre pour la jeune maman, qui va également devoir faire sans son compagnon, Julian Alaphilippe. "Malgré ce que les gens peuvent croire, nous ne sommes pas dans les mêmes hôtels. Lui est au départ et moi à l'arrivée, donc on se croise tout le temps. S'il participe au Tour de France 2020, Nino, lui et moi, on se verra lors des journées de repos", détaille Marion Rousse, qui s'apprête à vivre le mois le plus intense de son année.

Loin de son fils et de son compagnon, Marion Rousse va vivre un Tour de France riche en émotion, en espérant que Julian Alaphilippe puisse briller sous les yeux de celle qui fait battre son coeur !