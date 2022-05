Romain Bardet : son fils Angus (2 ans) a bien grandi et marche déjà dans les pas de son père !

C'est une course que Romain Bardet n'oubliera pas de si tôt. Engagé avec son équipe sur la mythique course Liège-Bastogne-Liège, le cycliste français de 31 ans a été pris dans le très violent carambolage qui a impliqué plus de 100 coureurs. Parmi les victimes les plus sérieuses, on retrouve l'autre star du cyclisme tricolore, Julian Alaphilippe. Le double champion du monde a percuté un arbre à plus de 70 km/h, finissant à l'hôpital avec de multiples fractures. À ses côtés, Romain Bardet a pensé au pire pour son compatriote, comme il l'a expliqué après la course. "Je vois Julian, je vois qu'il est vraiment mal. Il arrive à peine à respirer, il est incapable de parler, incapable de bouger (...) J'ai eu peur qu'il ait une vertèbre touchée, une paraplégie. J'ai vraiment craint le pire", a-t-il déclaré après la course.

Remis de ses émotions, le deuxième du Tour de France en 2016 en a profité pour passer du temps avec ses proches. En couple avec la belle Amandine, les deux amoureux ont fêté leur quatre ans de mariage en octobre dernier. Ensemble, ils ont eu un fils, né en février 2020 et avec qui il aime passer du temps. Le petit garçon de 2 ans est la star de la dernière publication de Romain Bardet sur son compte Instagram. Suivi par plus de 260 000 abonnés, le cycliste français a partagé une belle photo hier où on le voit au côté de son fils, Angus.

Angus future star du cyclisme ?

Sur le cliché en noir et blanc, on peut voir Romain Bardet et son garçon en plein milieu d'un skate park et il semblerait bien que le petit brun soit déjà un sacré casse-cou ! "Allons rouler", écrit le sportif qui a lui aussi connu de violentes chutes par le passé. Angus est à côté de lui, casque sur la tête, et il semble déjà prêt à enfourcher sa draisienne, qui l'attend sur le côté. En même temps, avec un père cycliste, il fallait s'attendre à ce que le petit développe la même passion que son papa.