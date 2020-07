Romain Bardet papa : le confinement avec son bébé, "une profonde respiration"

Bien évidemment, le confinement a été une période effrayante, mais Romain Bardet ne veut en retenir que le positif. "Il y avait l'angoisse face à ce monde qui change, qui nous montre qu'on est très vulnérables, qu'un virus peut vider nos vies de leur sens. Mais, à titre personnel, ça a été une grande respiration d'être pendant aussi longtemps dans un cocon avec ma femme et mon fils, a-t-il confié à L'Équipe. Ça a été d'un profond confort et ça m'a apporté beaucoup de recul. On est sortis du rush de la vie quotidienne où on fonçait à 200 à l'heure partout sans jamais vraiment se régénérer. Ça m'a permis de ressentir un calme intérieur. Cette expérience m'a renforcé, même si ça reste difficile de le dire quand je vois la crise économique et sociale qui succède à la crise sanitaire."

Quant à savoir si le champion français a su garder la forme et la ligne durant deux mois, aucun souci, son poids est totalement son contrôle. "C'est grâce à mon hygiène de vie et ce sera pareil même après ma carrière. Je me fais plaisir, mais mon poids varie peu. En plus, j'ai gardé un minimum d'activité. J'ai besoin de me sentir bien dans mon corps et dans mes baskets", a-t-il expliqué.

Romain Bardet sait qu'il est attendu au tournant sur ce Tour de France et Angus sera sans aucun doute son meilleur moteur de motivation.

L'intégralité de l'interview de Romain Bardet est à retrouver dans le numéro du 18 juillet 2020 de L'Équipe.