Marion Rousse et Julian Alaphilippe célèbrent le premier anniversaire de Nino avec une fête incroyable !

C'était il y a tout juste 1 an. Marion Rousse accouchait du petit Nino et la vie de la consultante de France Télévisions et de son amoureux, Julian Alaphilippe, changeait totalement. En couple depuis avril 2020, les deux tourtereaux n'ont pas mis longtemps à concrétiser leur amour avec la naissance du beau petit blond qui illumine leurs vies. Si le cycliste, qui vient de fêter ses 30 ans, n'est pas toujours à la maison en raison de son activité professionnelle, il essaye néanmoins d'être présent le plus possible pour les évènements qui comptent. C'est exactement ce qu'il a fait hier pour le premier anniversaire de son fils.

Très active sur Instagram, Marion Rousse a partagé plusieurs photos de cette très belle journée à trois avec ses 290 000 abonnés. Toujours aussi gaga de son petit Nino, la jeune maman de 30 ans lui a fait une belle déclaration. "1 an de toi mon petit Nino. Quelle chance nous avons de t'avoir, on t'aime tellement", écrit-elle en commentaire. Et les parents avaient mis les petits plats dans les grands pour ce premier anniversaire. Une superbe table a été dressée pour accueillir les proches du couple pour cette journée si spéciale et pour laquelle ils avaient installé de nombreux ballons de baudruche de toutes les couleurs.

Une journée inoubliable pour Marion, Julian et surtout Nino !

Énorme gâteau d'anniversaire, piscine à balles et gros cadeaux, Nino a été bien gâté pour ses 1 an ! Toujours aussi craquant, le petit blondinet a pu souffler sa bougie sous le regard de ses parents, qui n'ont d'yeux que pour lui. Si Julian et Marion ont apprécié ce moment, c'est également le cas des internautes, qui sont déjà plus de 21 000 à avoir liké la publication en seulement quelques heures.