Diaporama : Marion Rousse maman de Nino : comment va-t-elle s'organiser pendant le Tour de France ?

Marion Rousse, Julian Alaphilippe et leur fils Nino.

Marion Rousse et Julian Alaphilippe avec leur enfant, Nino.

Marion Rousse et Julian Alaphilippe.

Marion Rousse et Julian Alaphilippe fêtent les 1 an de leur fils, Nino

Marion Rousse et Julian Alaphilippe fêtent les 1 an de leur fils, Nino

Julian Alaphilippe et Marion Rousse - Championnats du Monde UCI - Elite Hommes en Belgique le 26 septembre 2021.

Marion Rousse, Julian Alaphilippe et leur fils Nino.

Exclusif - les coureurs cyclistes Julian Alaphilippe et sa compagne Marion Rousse - Arrivées de l'émission "Vivement Dimanche" qui sera diffusée le 24 octobre 2021 au Studio Gabriel à Paris, France, le 14 octobre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage

13 / 14

Julian Alaphilippe et Marion Rousse - Le cycliste français Julian Alaphilippe remporte sa troisième Flèche Wallonne à Huy en Belgique, le 21 avril 2021, après ses précédentes victoires en 2018 et 2019. Il a devancé Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Alejandro Valverde (Movistar). © Photo News / Panoramic / Bestimage