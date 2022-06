Julian Alaphilippe évincé : terrible désillusion à quelques jours du Tour de France !

C'est une véritable course contre la montre que mène Julian Alaphilippe depuis sa terrible chute fin avril lors de la classique Liège-Bastogne-Liège. Résultat, deux côtes cassées, une fracture de l'omoplate et du pneumothorax pour le compagnon de Marion Rousse, qui a frôlé le drame. Il s'en sort miraculeusement bien et après de longues journées d'immobilisation, il peut finalement reprendre le vélo et entame alors une rééducation avec un seul objectif en tête : être prêt pour la première étape du Tour de France 2022 qui aura lieu ce vendredi du côté de Copenhaguee, au Danemark.

Si son équipe était pessimiste sur ses chances d'y participer il y a encore quelques semaines, les signaux étaient très encourageants ces derniers jours et il a même pu participer aux Championnats de France de cyclisme ce dimanche. Le père du petit Nino espérait donc légitimement pouvoir être sur la Grande Boucle cette année, mais visiblement il est encore trop juste physiquement pour son équipe, la Quick-Step, qui a décidé de ne pas le sélectionner pour le Tour de France 2022. C'est L'Équipe qui vient de sortir l'information, confirmant les propos du journal néérlandais Het Nieuwsblad.

Son entraîneur avait déjà de sérieux doutes

Malgré les signaux positifs envoyés ces derniers jours, Julian Alaphilippe va donc rester à la maison puisque son équipe doute qu'il puisse tenir le coup physiquement lors d'une compétition réputée comme extrêmement difficile et qui dure trois semaines. "La question déterminante, c'est : est-ce que le Tour va l'aider à progresser ou est-ce que cela sera contre-productif pour Julian ? On ne veut surtout pas faire de bêtise en le sélectionnant si sa condition n'est pas suffisante", indiquait son entraîneur et cousin, Franck Alaphilippe ce dimanche.

Visiblement, il était encore un peu tôt pour le double champion du monde de cyclisme sur route, contraint au repos forcé. Une nouvelle qui risque de peiner ses nombreux supporters...