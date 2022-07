Thibaut Pinot "pue la chèvre" : sa vie pas très glam à la ferme, ses amis balancent

Il y a des sportifs qui bénéficient d'une côte d'amour inégalable auprès des Français et Thibaut Pinot fait partie de ceux-là. Le cycliste de 32 ans a connu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière, mais il a toujours pu compter sur le soutien du public lors du Tour de France. Coureur d'exception, il a souvent été ralenti par des blessures, mais cette année il est bel et bien présent sur la Grand Boucle et compte bien faire parler son talent. Si sa popularité continue d'être au beau fixe, le style de vie du jeune homme est à mille lieux de ce qu'on pourrait s'imaginer.

Installé en Haute-Saône et plus précisément à Melisey, le village où il est né, Thibaut Pinot est un homme de la campagne, qui a su rester bien loin du star system. Installé avec sa copine, la jolie Charlotte Patat, Miss Champagne-Ardenne 2016, le cycliste a racheté une ferme et possède de nombreux animaux. Vaches, veaux, chevaux ou encore chèvres, ce dernier a de quoi s'occuper pendant la journée, lorsqu'il n'est pas à l'entraînement sur son vélo. Et lorsqu'il est dans son village, pas question de faire attention à son image. Nature peinture, il a su rester le même, comme le raconte son ami, Mathieu, dans les pages de Paris Match. "Pour ses courses, il va à la supérette du coin en tatanes, pas coiffé. Il pue la chèvre", balance-t-il.

Les gens demandent : c'est Pinot ? Bah oui, mon gars. Tu le vois à Paris, tu lui donnes une pièce !

Visiblement peu soucieux du regard des autres, Thibaut Pinot mène sa vie comme ça lui chante, quitte à interloquer les personnes qui le reconnaissent. "Les gens demandent : c'est Pinot ? Bah oui, mon gars. Tu le vois à Paris, tu lui donnes une pièce !", poursuit son ami Mathieu, décidément très taquin avec le champion.

Il faut dire que Thibaut Pinot a un style de vie très simple. Outre quelques excentricités, comme ce tatouage fait plus jeune et qu'il regrette désormais, ses journées sont réglées comme du papier à musique. "Il se lève, nourrit ses chèvres, va rouler et rentre déjeuner devant le 13 heures comme les anciens. C'est un paysan. Tout ce qui est superficiel, il s'en fout", conclut Mathieu.