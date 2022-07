Thibaut Pinot : Ce tatouage symbolique qu'il voudrait changer !

Thibaut Pinot est un coureur à part et même s'il n'a encore jamais remporté le Tour de France, il est entré dans le coeur des Français depuis bien longtemps. Après des débuts fracassants en 2012, il obtient une superbe troisième place en 2014. Malheureusement les autres années ont été moins bonnes, avec notamment des blessures et une terrible chute en 2020 qui l'a beaucoup marqué. Il espère en tout cas que cette année soit la bonne, surtout que l'autre star Julian Alaphilippe ne sera pas au rendez-vous après sa lourde chute fin avril.

Le Tour de France est une épreuve terriblement importante dans la vie et la carrière de Thibaut Pinot, comme il l'explique en interview pour Le Parisien. "Le Tour, cela a toujours été les montagnes russes. Une année, c'était beau et après c'était terrible. Mais jamais tiède. C'est ma vie. Mais attention, quand je suis en haut sur le Tour, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Une sensation incroyable", explique le compagnon de la belle Charlotte Patat pour synthétiser sa relation à la Grande Boucle.

Un tatouage en italien qu'il aimerait bien modifier

Véritable compétiteur, le Français de 32 ans s'est fait tatouer "Solo la vittoria è bella" (seule la victoire est belle) en italien et lorsqu'on lui demande s'il le referait aujourd'hui, la réponse n'est pas vraiment oui. "Je mettrais 'seule la vie est belle', c'est vrai. Il faut savoir en profiter. Même si ce qui motive chaque jour à l'entraînement, c'est la perspective de gagner. Le côté malchance ? J'ai quand même largement donné, non ?", lance-t-il.

S'il commence à mieux accepter l'amour du public à son égard et prend de plus en plus de plaisir sur son vélo, Thibaut Pinot ne se voit pas pour autant rester dans le monde du cyclisme après sa carrière. "Je ne crois pas. J'ai beaucoup donné à mon sport. Mais, dans ma future vie, il y aura beaucoup plus important. C'est sûr à 99 %. L'appel de la nature sera plus fort", lance celui qui possède une ferme en Haute-Saône et partage l'amour des animaux avec sa compagne Charlotte.

Retrouvez l'interview de Thibaut Pinot en intégralité sur le site du Parisien.