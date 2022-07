Thibaut Pinot en couple avec une ancienne Miss : découvrez la belle Charlotte

Avec l'absence de Julian Alaphilippe, contraint de rester chez lui à cause d'une vilaine chute fin avril et pas suffisamment remis pour être performant, les amateurs du Tour de France vont certainement se concentrer encore plus sur l'autre tête d'affiche du cyclisme français, Thibaut Pinot. Après des débuts époustouflants en 2012 et une superbe troisième place en 2014, le sportif de 32 ans a été victime de plusieurs problèmes physiques qui l'ont empêché d'atteindre son meilleur niveau et chaque année il joue de malchance, comme il y a deux ans avec une lourde chute qui l'a beaucoup marqué.

Si les espoirs sont grands cette année pour Thibaut Pinot, qui espère certainement pouvoir remporter une ou deux étapes de montagne, sa spécialité, il sait en tout cas qu'il pourra compter sur ses proches et notamment sa compagne, Charlotte Patat. Les deux tourtereaux sont assez discrets sur leur relation et le cycliste ne poste pas de photos de sa compagne et lui sur son compte Instagram personnel. Si l'on ne sait pas grand chose sur la belle blonde, elle est néanmoins connue pour avoir été Miss Champagne-Ardenne 2016. Très grande (1,82 m), elle a pu participer au concours Miss France 2017, mais elle n'a malheureusement pas été retenue parmi les douze finalistes dans cette édition remportée par Alicia Aylies.

Un couple amoureux des animaux

Installé en Haute-Saône, Thibaut Pinot possède une ferme avec de nombreux animaux et notamment des chèvres, que le couple adore et une en particulier. Appelée Kim, cette dernière est la vraie star de la ferme et elle possède son propre compte Instagram suivi par plus de 16 000 abonnés (photos à retrouver dans le diaporama) ! La jeune femme de 25 ans semble adorer cette vie entourée d'animaux, tout comme le sportif. Charlotte Patat a fait des études en pharmacie et semble travailler dans ce domaine aujourd'hui et elle partage sa vie entre Reims et le village de Mélisey, où est installé son amoureux.

Très heureux, Thibaut et Charlotte mènent la belle vie à la campagne et le cycliste peut compter sur la jolie blonde pour le soutenir sur le Tour de France, qui débute aujourd'hui !