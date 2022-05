Cannes 2022 : Alicia Aylies très décolletée, Sylvie Tellier mise sur la transparence, Flora Coquerel irradie

La 75e édition du Festival de Cannes, qui a débuté le 17 mai 2022, tient toutes ses promesses. Les films présentés au public font sensation mais pas que. Les personnalités aussi se font remarquer sur le tapis rouge, à l'instar d'Aya Nakamura et son compagnon Vladimir Boudnikoff, Julia Roberts ou encore la fidèle au poste Eva Longoria. Et ce vendredi 20 mai, plusieurs célébrités se sont démarquées pour la montée des marches du film Trois mille ans à t'attendre (réalisé par George Miller et dont la sortie est prévue le 24 août prochain), porté par Idriss Elba et Tilda Swinton. Une oeuvre cinématographique présentée en exclusivité mondiale. D'anciennes Miss France notamment ont encore plus fait briller le tapis rouge.

Après avoir fait sensation avec sa robe décolletée lors de la montée des marches du film Armageddon Time, jeudi 19 mai, Sylvie Tellier était de retour ce soir. La directrice générale de la société Miss France, qui a été élue Miss France 2002 par le passé, a cette fois misé sur une robe noire longue légèrement transparente au niveau du haut et avec des sortes de plumes. Flora Coquerel (Miss France 2014) a aussi répondu présente et a quant à elle opté pour une robe bustier blanche perlée. Côté coiffure, elle a préféré un chignon travaillé tandis que la patronne des reines de beauté avait les cheveux lâchés. A ses côtés, Alicia Aylies (Miss France 2017) irradiait tout autant dans sa robe rouge à plumes très décolletée. Et pour sa coiffure, elle a misé sur une tresse. Des beautés fatales !

Rappelons que ce film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022. Il raconte l'histoire Alithea Binnie (jouée par Tilda Swinton). Un jour, elle fait la rencontre d'un génie (interprété par Idriss Elba) qui lui propose d'exaucer trois voeux en échange de sa liberté. Mais la jeune femme est méfiante car elle le sait, dans les contes, cela finit toujours par se retourner contre la personne qui fait un voeux. Le génie tente donc de la convaincre en lui racontant son passé extraordinaire. Elle finit donc par formuler un voeu des plus surprenants.

Cette année, le président du jury du Festival de Cannes 2022 est l'acteur français Vincent Lindon et la maîtresse de cérémonie la sublime Virginie Efira. La cérémonie de clôture se déroulera le 28 mai prochain.