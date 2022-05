Cannes 2022 : Eva Longoria sublime en orange, Elle Fanning ténébreuse à la soirée L'Oréal

Le festival de Cannes a ouvert ses portes le 17 mai dernier pour le plus grand plaisir des fans de cinéma. Pendant deux semaines, les stars défileront sur le tapis rouge comme le veut la tradition. Mercredi 18 mai, à l'occasion de la soirée organisée par L'Oréal, une ribambelle de stars s'est retrouvée face aux photographes.

Qui dit L'Oréal dit bien évidemment Eva Longoria, l'une des célèbres égéries de la marque. L'ancienne vedette de Desperate Housewives a notamment fait sensation. en apparaissant dans une longue robe orange. La maman de Santiago était, en effet, très sexy dans une longue toilette qui dévoilait ses épaules et un bout de sa poitrine avec un décolleté très plongeant. L'ancienne muse de Karl Lagerfeld, le mannequin Baptiste Giabiconi a également fait une apparition remarquée en se présentant sur le photocall dans un costume croisé bleu et une chemise de la même couleur. Très élégant, le beau gosse avait complété son look avec une paire de derbies noires. La belle Elle Fanning, vu dans le rôle de la princesse Aurore dans Maléfique ou encore dans le thriller The Neon Demon, était également de la fête. La jeune égérie L'Oréal, âgée de 24 ans, était ténébreuse dans sa robe noir à bretelles qu'elle avait assorti avec un noeud dans les cheveux.

Benjamin Biolay et Thomas Ngijol qui eux ont été vus à la grande soirée organisée par L'Oréal. Tandis que l'un avait opté pour la cravate (Benjamin) et l'autre pour le noeud-papillon (Thomas), les deux hommes ont donné leur version de la classe à la française ! Viola Davis , Jessica Wang ou encore Aishwarya Rai étaient également présentes (voir diaporama).

Un peu plus tôt dans la soirée, les égéries L'Oréal avaient fait sensation lors de la montée des marches de Top Gun : Maverick, en présence de Tom Cruise et Jennifer Connelly mais aussi du reste de l'équipe.

Ce 75e édition du festival s'annonce riche en suspense. C'est Vincent Lindon, désigné président du jury, qui aura la lourde tâche d'établir le palmarès et de remettre la palme d'Or. On sait déjà que le comédien Forest Whitaker se verra remettre un Palme d'honneur lors de la quinzaine.