"Mon petit clown d'amour" : Marion Rousse gaga des photos son fils Nino, Julian Alaphilippe très touchant

Quand il fera le bilan de sa saison 2021-2022, Julian Alaphilippe va certainement se demander s'il n'a pas été maudit. Parti avec les meilleures intentions, le cycliste français espérait beaucoup et souhaitait certainement briller à nouveau sur le Tour de France. Résultat, le sportif de 30 ans a été victime de plusieurs terribles chutes, notamment en avril dernier, ainsi que de plusieurs maladies qui l'ont stoppé net dans sa progression. Pas assez remis de ses blessures, il n'a pas pu participer à la Grande Boucle et après une nouvelle chute, il a dû déclarer forfait lors du Tour d'Espagne.

Une série noire pour Julian Alaphilippe, qui n'a pourtant jamais lâché mentalement et fin septembre, il semblait plus motivé que jamais à l'approche des championnats du monde de cyclisme sur route. Une épreuve qu'il a remportée à deux reprises dans sa carrière, mais cette année, la présence de son petit Nino (1 an), qu'il a eu avec sa compagne Marion Rousse, a semblé le booster plus que jamais. "Tu me combles de bonheur et je vais tout donner pour toi, pour l'équipe de France, et pour cette saison compliquée mais qui me rendra plus fort", déclarait-il à l'époque. S'il n'a pas réussi à engranger un troisième titre, le cycliste a plutôt bien terminé sa saison et il a désormais droit à un peu de repos avant la reprise.

Un peu de repos à la maison avec ma petite famille avant de se retrouver sur les routes

Sur son compte Instagram, le champion a publié de belles photos de son petit Nino en train de manger une glace dans la salle de bain. "Fin de saison heureuse, grâce à toi mon fils. Un peu de repos à la maison avec ma petite famille avant de se retrouver sur les routes", écrit Julian Alaphilippe, visiblement heureux de pouvoir se ressourcer en famille, avec l'adorable petit blondinet. "Mon petit clown d'amour", a réagi Marion Rousse devant les photos très mignonnes de son fils. Soulagé de pouvoir faire un break après une saison usante physiquement et mentalement, le Français va pouvoir s'occuper de son fils comme il le souhaite pendant quelques mois. "Bonne trêve hivernale à tous et à très vite", conclut-il son beau message.