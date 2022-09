Marion Rousse in love : magnifique déclaration d'amour à Julian Alaphilippe, touché en plein coeur

Et de trois pour Julian Alaphilippe ?

Après deux chefs d'oeuvre du cycliste de 30 ans, la France vise un troisième sacre mondial consécutif dimanche à Wollongong, en Australie. Le double tenant du titre est dans une forme incertaine, mais les Bleus possèdent d'autres atouts pour jouer un nouveau mauvais tour aux favoris belges. Par sa distance (266,9 km) et son dénivelé positif (3 945 m), la course, qui longera d'abord les sublimes plages du Pacifique avant de faire une boucle dans l'arrière-pays et d'entrer sur un circuit en centre-ville, semble promise à un homme fort du peloton. Et la France n'en manque pas.

Il y a Julian Alaphilippe bien sûr, qui aurait été un favori naturel sur ce parcours accidenté, taillé sur mesure pour ses qualités de puncheur, s'il n'avait pas chuté et quitté le Tour d'Espagne fin août avec une épaule luxée. Mais malgré les multiples coups durs, Julian Alaphilippe est bien là et peut compter sur le soutien infaillible de sa compagne Marion Rousse, maman de son fils Nino.

Ce samedi, à quelques heures de la course, l'ancienne championne de cyclisme devenue consultante pour France Télévisions, a adressé une belle déclaration d'amour à son homme. C'est sur Instagram qu'elle a choisi de la partager. "2 années. 2 années faites de hauts et de bas, il y a eu ces chutes et ces déconvenues - d'autres auraient baissé les bras pour moins que cela - pas toi. Tu as tenu bon, tu n'as rien lâché, et te voilà en Australie avec l'équipe de France, prêts à vous battre de nouveau pour un titre mondial !", commence Marion Rousse, tirant un bilan contrasté des derniers mois de son compagnon qui a su rester un battant. "On ne sait pas ce que nous réserve ce dimanche - mais je sais une chose avec certitude ; que tu donneras tout comme tu le fais toujours et que tu pourras être fier de ces deux années - Lundi, notre petit Nino attendra ses parents avec ce beau sourire qui ne le quitte jamais. N'est-ce pas de toute façon le plus beau, dans la vie ? Bonne course à toute l'équipe de France", conclut-elle. Touché en plein coeur par ces mots, Julian Alaphilippe y a répondu avec un coeur rouge.