"Je vais tout donner pour toi" : Julian Alaphilippe adresse un magnifique message à son fils Nino

La saison de Julian Alaphilippe ressemble à un véritable cauchemar pour le moment, mais quand on est un champion comme lui, l'espoir et la motivation sont toujours bien présents. Alors qu'il nourrissait légitimement beaucoup d'ambition pour cette saison, le champion de 30 ans a vu tous ses espoirs partir en fumée les uns après les autres. Freiné par des blessures et le covid, il a été victime d'une terrible chute fin avril, ce qui l'a empêché de participer au Tour de France. Une terrible déception pour le compagnon de Marion Rousse, qui a dû rester à la maison. Remis de ses blessures, il a pu prendre part au Tour d'Espagne, mais une fois de plus, une blessure l'a obligé à abandonner.

Une succession de malheurs qui n'ont visiblement pas trop entamé le moral de Julian Alaphilippe, rentré chez lui pour se préparer à l'un des évènements les plus importants de son année, les championnats du monde de cyclisme sur route. Double champion en titre, le Français est rétabli et s'apprête à partir pour l'Australie afin d'y défendre son titre. Mais avant de partir, il avait un beau message à délivrer à ses fans sur les réseaux sociaux. Plutôt discret, le cycliste, suivi par près de 890.000 abonnés sur Instagram, a publié hier après-midi un beau message à l'adresse de son fils, l'adorable Nino (1 an). "C'est parti pour un nouveau championnat du monde, en Australie", se réjouit-il dans un premier temps.

Tu me combles de bonheur et je vais tout donner pour toi, pour l'équipe de France, et pour cette saison compliquée mais qui me rendra plus fort

Visiblement tout heureux de pouvoir enfin remonter sur un vélo, Julian Alaphilippe a l'air plus motivé que jamais, et Nino n'y est pas pour rien. "Et oui mon Nino le premier tu étais presque là, le deuxième à Louvain tu étais déjà là. Que le temps est passé vite depuis Imola. Tu me combles de bonheur et je vais tout donner pour toi, pour l'équipe de France, et pour cette saison compliquée mais qui me rendra plus fort", poursuit-il, avant de conclure avec une belle pensée pour Marion Rousse : "Gros bisous à ma chérie pour tout le travail de l'ombre."