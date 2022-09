Marion Rousse maman : son adorable Nino trop pot de colle, elle balance !

Retrouvailles en famille pour Marion Rousse

Après un été chargé dû notamment à son poste de consultante pour France Télévisions et de directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse semble profiter pleinement de sa vie de famille avec son fils et son chéri Julian Alaphilippe. La jeune femme de 31 ans a pris goût à son rôle de maman comme elle l'a confié lors d'une interview à Paris Match en mai dernier : "Elle (la maternité) remet les priorités à leur vraie place. Mais dans le travail, j'ai appris à prendre de la distance avec ce qui est accessoire et ce qui est nécessaire. Ça me rend plus forte et efficace. Julian et moi souhaitons que Nino ait la vie d'un petit garçon la plus normale possible."