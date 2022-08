Marion Rousse fête ses 31 ans : le touchant message de Julian Alaphilippe, toujours aussi amoureux

La vie d'un cycliste professionnel est faite de beaucoup de joie, mais également de quelques contrariétés et Julian Alaphilippe est en train de le vivre. Après plusieurs semaines loin des siens, le double champion du monde de cyclisme sur route a enfin pu rentrer chez lui il y a quelques jours de cela, mais c'est déjà le retour au travail pour le sportif de 30 ans. La suite d'une saison pour le moins compliquée qui l'a vu louper le Tour de France, l'un de ses principaux objectifs de l'année. Il faut dire que le chouchou du public revient de loin, lui qui a subi une terrible chute fin avril lors de la classique belge, Liège-Bastogne-Liège.

Après être tombé, il s'encastre dans un arbre et s'en sort miraculeusement. Remis de ses blessures, il a pu reprendre le chemin de l'entraînement, mais a été jugé trop court pour participer à la Grande Boucle. Une terrible désillusion pour Julian Alaphilippe et sa compagne, Marion Rousse, qui n'a pas hésité à faire entendre son mécontentement en direct à la télévision. Heureusement, tout ceci est de l'histoire ancienne et désormais les deux amoureux peuvent savourer de bons moments ensemble avec leur garçon, Nino (1 an).

Julian obligé de partir, Marion déjà triste

Toujours aussi gagas du beau petit blond aux yeux bleus, les deux parents passent beaucoup de temps avec lui et n'hésitent pas à partager certains de ces moments avec leurs abonnés sur Instagram. Aujourd'hui c'est un peu différent puisque c'est la jeune maman qui est mise de l'avant, le jour de ses 31 ans. Dans sa story, Julian Alaphilippe a publié une jolie photo de Marion Rousse assise avec Nino dans les bras. "Joyeux anniversaire ma Marion. Vous allez me manquer tous les deux", écrit-il, visiblement déçu de devoir bientôt les quitter. Emue par le beau message de son compagnon, la jolie blonde lui a répondu dans sa story : "Tu nous manques déjà" (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Si son chéri ne pourra pas être là pour son anniversaire, Marion Rousse a néanmoins reçu une belle preuve d'amour de sa part !