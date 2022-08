PHOTO Marion Rousse maman : son fils Nino grandit vite et se montre déjà gourmand !

Le retour à la maison se passe comme sur des roulettes pour Marion Rousse après plus d'un mois d'absence. Il faut dire que son mois de juillet a été particulièrement sportif, entre son rôle de consultante sur le Tour de France et son nouveau poste de directrice du Tour de France Femmes, l'ancienne cycliste de 30 ans n'a pas eu une minute à elle. Si à la base elle pensait voir son compagnon Julian Alaphilippe sur la Grande Boucle, il n'en a rien été. Parmi les meilleurs coureurs français, le double champion du monde de cyclisme sur route n'a malheureusement pas pu participer cette année.

Victime d'un grave accident fin avril lors de la classique Liège-Bastogne-Liège, le sportif de 30 ans a été jugé trop juste physiquement par son équipe et il a dû regarder le Tour depuis sa télévision. Une nouvelle qui a particulièrement agacé Marion Rousse, qui ne s'est pas gênée pour le dire en direct à la télévision... Mais tout ceci est de l'histoire ancienne pour la jolie blonde, qui a depuis pu retrouver son foyer pour le plus grand bonheur de leur fils, Nino (1 an). L'adorable garçon fait la joie de sa mère, qui n'hésite jamais à partager de bons moments avec lui sur ses réseaux sociaux.

Merci de ne pas me déranger en pleine dégustation de mon 'pain'

Très active sur Instagram, la compagne de Julian Alaphilippe est suivie par plus de 310 000 abonnés sur la plateforme et elle vient à nouveau de publier un beau cliché de son petit ange. Après avoir passé de bons moments à deux sur la plage, Nino a besoin de reprendre des forces et sur la dernière photo partagé dans sa story hier, Marion Rousse a photographié son petit, qui lui ressemble beaucoup, pendant qu'il mange. "Merci de ne pas me déranger en pleine dégustation de mon 'pain'", écrit-elle en commentaire de sa photo (à retrouver dans le diaporama).

Sur la photo, on peut voir Nino, qui a encore grandi, en train de mordre à pleines dents dans son morceau de pain, confortablement installé dans sa chaise, avec son biberon d'eau au premier plan. Un tendre moment du quotidien qui a bien plus à Marion Rousse, qui n'a pas hésité à le partager avec ses abonnés !