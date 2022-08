Marion Rousse et Julian Alaphilippe : Vacances en famille avec leur fils Nino, leur "pépite d'amour"

"La vie la plus normale possible" pour le petit Nino

Malgré leur surexposition médiatique, Marion Rousse et Julian Alaphilippe optent pour une vie familiale simple et loin du bling bling et des paillettes. Dans une interview accordée à nos confrères de Paris Match en mai dernier, Marion Rousse était revenue sur son nouveau rôle de maman et les changements provoqués par la maternité : "Elle remet les priorités à leur vraie place. Mais dans le travail, j'ai appris à prendre de la distance avec ce qui est accessoire et ce qui est nécessaire. Ça me rend plus forte et plus efficace", a-t-elle souligné avant d'insister : "Julian et moi souhaitons que Nino ait la vie d'un petit garçon la plus normale possible."

La jeune femme s'est également confié sur le rôle de père que tient son compagnon Julian avec son fils Nino. "Nino est un prolongement de lui-même. Il le photographie toujours avec son doudou avant de partir pour l'avoir partout avec lui. Il a besoin de lui. Les émotions qu'il partage avec son fils lui permettent de se battre au bon moment. Lui aussi, cette naissance l'a rendu plus fort !", a-t-elle exprimé.