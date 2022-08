Marion Rousse enfin de retour à la maison : le 'bonheur' des retrouvailles avec son petit Nino

Marion Rousse est enfin de retour à la maison pour le plus grand bonheur de son compagnon Julian Alaphilippe, mais également de son fils, Nino. La jeune femme de 30 ans parcourt les routes d'Europe depuis plus d'un mois maintenant, dans un premier temps avec les équipes de France Télévisions pour suivre le Tour de France qui est notamment passé par le Danemark et la Suisse, mais également dans son nouveau costume de directrice du Tour de France Femmes. Un rôle qui lui tient particulièrement à coeur et elle n'a d'ailleurs pas caché son émotion lors de la dernière étape de l'épreuve dimanche dernier.

Si, les années précédentes, Marion Rousse a pu compter sur la présence de son compagnon Julian Alaphilippe à ses côtés pendant le Tour de France, lui qui fait partie des meilleurs coureurs français, il n'a malheureusement pas pu concourir cette année. Victime de multiples blessures après une lourde chute fin avril, son équipe a estimé qu'il n'était pas suffisamment remis et le coureur de 30 ans a dû rester à la maison avec son fils, Nino. L'adorable petit blondinet a dû trouver le temps long loin de sa mère, mais c'est désormais fini et l'ancienne femme de Tony Gallopin est finalement revenue à la maison aujourd'hui !

De chaudes retrouvailles entre Marion et Nino

Sur son compte Instagram, où elle se montre très active et compte plus de 310 000 abonnés, Marion Rousse vient tout juste de publier une jolie photo d'elle et son petit Nino. "Bonheur", écrit-elle simplement pour décrire ce beau moment à deux après de longues semaines éloignés. Le petit garçon semble tout heureux de retrouver enfin sa maman et son sourire en dit long sur son excitation. La belle blonde ne peut s'empêcher de couvrir de bisous son petit garçon qu'elle enlace tendrement (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Un beau moment à deux pour Marion Rousse et son petit Nino, qui se retrouvent finalement et vont pouvoir profiter des prochains jours pour rattraper le temps perdu !