Marion Rousse : Qui est sa soeur Flavie, dont elle est si proche ? Tendre photo dévoilée...

Devenue directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse n'a jamais été autant sous le feu des projecteurs. Si elle essuie quelques critiques – certains lui ont reproché un possible malaise concernant son ancien époux, le célèbre sportif Tony Gallopin –, elle fait quasi l'unanimité quant à son professionnalisme. Et la consultante n'hésite pas à monter aux créneaux pour défendre le Tour de France femmes, face à d'abjectes attaques misogynes. Sublime en robe blanche, souriante et fière lors du lancement de tour si particulier, elle a pu compter sur le soutien d'une femme très importante pour elle : sa soeur.

Marion Rousse a en effet une soeur qui répond au prénom de Flavie. Maman d'un petit Nino, fruit de ses amours avec le champion Julian Alaphilippe, Marion Rousse est aussi tata depuis quelque temps. L'ex-coureuse de 30 ans partageait d'ailleurs sa joie avec ses 290.000 abonnés, en juin dernier, pour annoncer la naissance de Livio. "Et bienvenue dans la famille Livio", a-t-elle écrit en légende d'un beau cliché en famille. Déjà très présente pour son neveu, l'ancienne championne donne le biberon au petit Livio, sur cette photo. Un petit garçon qui devrait devenir rapidement le partenaire de jeu de son cousin Nino.

"La consécration, bravo ma soeur"

Flavie Rousse est fière de sa soeur Marion, et ne manque pas de le rappeler. Ainsi, lors du lancement du Tour de France femmes, elle partageait une photo de la directrice en écrivant : "La consécration, bravo ma soeur." Flavie Rousse est bien loin d'appartenir au monde du cyclisme elle aussi. Sur Twitter, où elle avait partagé un tendre cliché avec Marion Rousse, elle écrit en bio : "Hôtesse d'accueil chargée de clientèle Audi Hôtesse VAFC et ASO à mes heures perdues et passionnée de sport à temps plein!!!!!"