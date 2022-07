Marion Rousse sublime en robe blanche et émue pour une grande première

Marion Rousse est devenu l'un des visages les plus connus du Tour de France à la télévision. L'ancienne coureuse s'est fait une place de choix auprès de Laurent Jalabert ou encore du journaliste et présentateur Laurent Luyat, victime de soucis de santé, dans le paysage audiovisuel. Et ce dimanche 24 juillet 2022, elle a endossé un nouveau rôle pour le lancement du Tour de France femmes, à la tour Eiffel. Pour ce grande première, où 144 coureuses étaient sur le départ, la compagne de Julian Alaphilippe est la grande directrice de l'évènement.

Trente ans après une première tentative, la plus grande course cycliste au monde se décline à nouveau au féminin, porté par l'ancienne championne, devenue désormais patronne. À 30 ans, Marion Rousse attend ce moment depuis un an et demi, après que Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, lui en a confié les rênes. C'est vêtue d'une superbe robe longue satinée, et décolletée, que la mère du petit Nino, fruit de ses amours avec Julian Alaphilippe, a fait sensation devant la tour Eiffel, pour ce lancement tant attendu. La consultante de France Télévisions a reçu de nombreux messages de félicitations sur Instagram.

"On s'éclate autant à commenter les filles que les hommes parce qu'il y a du spectacle et que, sportivement parlant, c'est cohérent", a fait savoir Marion Rousse à franceinfo. [...] Je reçois déjà des CV de maires qui me disent 'je me porte candidat pour que le Tour de France femmes passe dans ma commune dans les prochaines années !" Elle est fière de voir son sport évoluer, elle qui a dû mettre un terme à sa carrière à l'âge de 24 ans seulement, faute de salaire décent, comme le rappellent nos confrères.