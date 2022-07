Marion Rousse : Qui est son premier mari, célèbre sportif, avec lequel elle a vécu une histoire passionnelle ?

En l'espace de quelques années, Marion Rousse est devenu l'un des visages du Tour de France à la télévision. Au côté de l'ancien coureur cycliste Laurent Jalabert ou encore du journaliste et présentateur Laurent Luyat, victime de soucis de santé est obligé de quitter ses partenaires, la belle blonde de 30 ans s'est fait une place de choix dans le paysage audiovisuel. Il faut dire que son histoire d'amour avec l'un des cyclistes français les plus populaires de ces dernières années a dû aider. Depuis avril 2020, elle vit une belle relation avec Julian Alaphilippe, double champion du monde de cyclisme sur route et avec qui elle a eu un enfant.

Le 14 juin 2021, Marion Rousse donne naissance à l'adorable petit Nino et depuis, les amoureux passent beaucoup de temps avec leur fils. Malheureusement, son compagnon n'a pas pu prendre le départ de la Grande Boucle cette année et la consultante est donc séparée des deux hommes de sa vie. Ancienne championne de France de cyclisme sur route, la jeune femme a toujours baigné dans ce sport qu'elle a commencé à pratiquer très jeune. Un univers qu'elle connaît par coeur et Julian Alaphilippe n'est d'ailleurs pas le premier cycliste professionnel à avoir fait chavirer son coeur. En 2008, elle fait la rencontre de Tony Gallopin, un charmant cycliste français dont elle va rapidement tomber amoureuse.

Un mariage en 2014 avant une séparation en 2019

Les deux tourtereaux vont vivre une très belle histoire d'amour pendant 6 ans avant de se marier en octobre 2014 lors d'une belle cérémonie. Tony Gallopin n'est d'ailleurs pas un inconnu du grand public puisqu'il a longtemps fait partie des coureurs les plus populaires sur le tour de France, dont il a porté le maillot jaune en 2014. Une belle histoire qui prend fin en 2019 lorsque Marion Rousse et le sportif divorcent. "Après 12 années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois. Je garderai toujours beaucoup d'affection et de bienveillance à l'égard de notre histoire et de la personne avec qui j'ai partagé toutes ces années", expliquait-elle à l'époque sur Instagram.

Une belle histoire avec Tony Gallopin qui s'est finalement bien terminée et une nouvelle qui a rapidement commencée avec Julian Alaphilippe pour Marion Rousse, comblée avec son champion !