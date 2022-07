Marion Rousse privée de son fils et de Julian Alaphilippe : elle prépare son retour à la maison !

Non-retenu pour la course

"Que vous êtes adorables tous les deux", "Ils doivent attendre votre retour avec impatience", " Bientôt vous allez être réunis"... Les abonnés ont semblé très touchés par cette adorable photo publiée par l'ancienne coureuse. Cette dernière pourra retrouver son amoureux et son petit Nino ce dimanche 24 juillet, jour d'arrivée pour les participants du Tour de France.

Une situation inédite car habituellement, Julian Alaphilippe participe à la compétition. Sauf que cette année, le cycliste de 30 ans a dû faire une croix sur l'événement, à contre-coeur, après avoir subi une lourde chute en avril dernier alors qu'il participait à la course Liège-Bastogne-Liège. "J'ai hâte de vous retrouver et en pleine possession de mes moyens. Il y a encore de belles choses à faire d'ici la fin de saison et ma motivation est encore plus forte" avait-il réagi.

Malheureusement, malgré toute sa détermination, il n'a pas été retenu par son équipe pour le Tour de France. "Il a mis toutes les chances de son côté pour pouvoir être au départ du Tour cette année mais, malheureusement, ça n'a pas suffi" avait déclaré en direct sa dulcinée. Elle avait également tenu à rappeler qu'il n'était pas responsable de cette décision. "Ce n'est pas lui qui faisait la sélection... Les dirigeants ont été plusieurs à prendre la décision, dont les médecins de l'équipe" a-t-elle précisé, elle qui sera donc de nouveau réunie en famille à partir de dimanche après la course.