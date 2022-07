Marion Rousse : Son coup de gueule remarqué contre les attaques misogynes

Marion Rousse a toujours vibré pour le vélo. Ancienne coureuse, elle est désormais journaliste et l'un des visages incontournables du Tour de France, qui vient de toucher à sa fin. Plus récemment, elle est même devenue la directrice du Tour de France femmes, qui se joue actuellement. Mais la compagne de Julian Alaphilippe, double champion du monde de cyclisme sur route et avec qui elle a eu un enfant, en a marre des critiques misogynes. Ce vendredi 29 juillet, Marion Rousse a poussé un coup de gueule.

C'est sur franceinfo, que Marion Rousse a répondu aux commentaires misogynes qui ont fleuri sur les réseaux sociaux après les nombreuses chutes sur le Tour de France femmes. Celle qui partageait avant sa vie avec le célèbre sportif Tony Gallopin a tenu à rappeler que ces incidents font partie de la course, et sont tout aussi présents chez les hommes. Face à ces critiques désobligeantes, certaines concurrentes, à l'image de la championne de France Audrey Cordon-Ragot, n'ont pas hésité à monter au créneau. Directrice de l'épreuve, Marion Rousse leur a apporté tout son soutien.

C'est ridicule

"Quand les hommes tombent sur le Tour, ce sont des héros courageux, et les femmes ce serait parce qu'elles ne savent pas rouler?", a-t-elle lâché. Ancienne championne de France, reconvertie depuis plusieurs années en tant que consultante, elle préfère se concentrer sur les "95% des gens conquis" plutôt que les "5% qui restent, qui s'amusent sur les réseaux sociaux à dire que les filles ne savent pas rouler". Comme on la comprend. "C'est ridicule, a-t-elle continué, en colère. On n'a presque rien à leur dire. On n'a pas à se justifier. Les chutes font partie du cyclisme, il y en aura toujours. On oublie trop vite le Tour masculin de l'année dernière, avec les nombreuses chutes en première semaine, comme à Pontivy."

Marion Rousse mal à l'aise face à son célèbre ex ?

Marion Rousse doit aussi dealer avec d'autres critiques plus personnelles. En effet, il y a quelques jours, on a pu voir sur les réseaux sociaux des remarques au sujet d'un potentiel malaise de l'ancienne sportive à propos de son ex Tony Gallopin. Certains ont en effet noté que la journaliste et ancienne coureuse ne prononçait pas le nom de ce dernier, lors du Tour de France 2022. "Marion rousse n'a jamais un mot sur Tony Gallopin les autres heureusement en parle chercher l'erreur !!! il finit 5e des coureurs français quand même", a-t-on pu lire notamment. Pour rappel, Marion Rousse est aujourd'hui l'heureuse compagne de Julian Alaphilippe, avec lequel elle a eu un fils, qui répond au doux prénom de Nino.