Julian Alaphilippe dépité : nouveau coup dur pour le coureur cycliste, il se livre

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Julian Alaphilippe ! Champion du monde en 2020, papa d'un petit Nino et vainqueur de la Flèche Wallonne en 2021, le cycliste vivait sur son petit nuage jusqu'alors... Jusqu'à cette chute, brutale, sur la course Liège-Bastogne-Liège, qui l'avait laissé gravement blessé au bord de la route : victime d'un pneumothorax et d'une épaule cassée, il avait été heureusement secouru par un autre coureur, Romain Bardet.

Depuis, rien ne va comme il veut : en rééducation pendant plusieurs semaines, il avait beaucoup souffert pour retrouver son niveau... mais pas assez rapidement : le trouvant encore trop juste, son équipe avait décidé de le laisser de côté pour le Tour de France, qu'il a donc regardé de son canapé. Et désormais deuxième coup dur : alors qu'il était de retour en forme sur le tour de Wallonie, le voilà rattrapé par le Covid ! Une contamination qui l'a forcé à abandonner le reste de la compétition et qui l'a dépité, comme il l'a publié sur Instagram.