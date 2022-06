'Pour la première fois, j'ai perdu mes moyens' : Marion Rousse se confie sur ce terrible moment qu'elle a vécu...

C'est l'heure du grand départ pour Marion Rousse, obligée de laisser son fils Nino et son compagnon Julian Alaphilippe à la maison pour se rendre à Copenhague au Danemark, où va se dérouler la première étape du Tour de France. Normalement, la jeune maman de 30 ans aurait dû y retrouver son amoureux, véritable star du cyclisme et qui a souvent fait des exploits sur la Grande Boucle. Malheureusement, cette année le sportif de 30 ans va devoir rester à la maison puisque son équipe a décidé de ne pas le retenir en raison de son état physique.

Le 25 avril dernier, lors de la classique Liège-Bastogne-Liège, ​​Julian Alaphilippe est victime d'une terrible chute à la suite d'un gros accident dans le peloton. Le double champion du monde de cyclisme sur route termine sa course contre un arbre et ressort avec de multiples blessures. Des images terribles, d'autant plus pour Marion Rousse, qui a suivi la course et garde un très mauvais souvenir de ce moment. "Pour la première fois, j'ai perdu mes moyens parce que je ne savais pas ce qu'il avait. En général, une chute ne me perturbe pas trop s'il se relève, je me dis que ce sont les risques du métier. Mais là, c'était une ambiance que j'espère ne jamais revivre...", raconte-t-elle en interview pour Le Figaro.

Julian trop juste pour participer au Tour de France

Consultante pour France Télévisions, mais également directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse est une passionnée de cyclisme et elle vit toutes les courses de son amoureux avec passion. Cette chute l'a donc particulièrement secouée, mais Julian Alaphilippe s'en est finalement plutôt bien tiré. Après plusieurs semaines d'immobilisation à la maison, il a pu reprendre une activité physique et a même participé aux Championnats de France le week-end dernier. Un retour malheureusement un peu tardif pour le beau brun qui va devoir rester à la maison pour s'occuper de son adorable petit Nino.

Après un départ difficile du domicile familial, Marion Rousse est partie pour trois semaines très intenses, loin de son chéri et de son fils, qui auront la chance de la voir à la télévision.