Marion Rousse mal à l'aise face à son célèbre ex-mari ? Les critiques fusent...

Marion Rousse serait-elle mal à l'aise face à son ancien époux, le célèbre sportif Tony Gallopin ? Les interrogations sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux alors que certains ont bien noté que la journaliste et ancienne coureuse ne prononçait pas le nom de ce dernier, lors du Tour de France 2022. "Marion rousse n'a jamais un mot sur Tony Gallopin les autres heureusement en parle chercher l'erreur !!! il finit 5e des coureurs français quand même", peut-on notamment lire sur Twitter, à la suite de l'épreuve du 24 juillet 2022.

Un autre internaute va dans le même sens en s'adressant à Laurent Jalabert, ancien coureur et lui aussi désormais l'un des visages incontournables du Tour de France : "la performance de votre collègue Marion Rousse est remarquable. Ne pas citer le nom de son ex Tony Gallopin pendant tout le tour. Chapeau." Ou encore : "Bizarrement, pas de commentaires sur la course de Tony Gallopin de la part de Marion Rousse...". Des commentaires qui sont nombreux sur le réseau social, s'interrogeant sur le fait que la vie sentimentale puisse empiéter sur le domaine professionnel.