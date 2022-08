Marion Rousse en larmes : la compagne de Julian Alaphilippe prise par l'émotion

Les deux derniers mois ont été particulièrement intenses pour Marion Rousse. La jeune femme de 30 ans vit depuis plusieurs années au plus près du Tour de France puisqu'elle est consultante pour France Télévisions. Au côté de Laurent Jalabert, elle dissèque les étapes et donne son expertise sur la course cycliste la plus prestigieuse du monde. Tombée dans le cyclisme lorsqu'elle était petite, la jolie blonde est une véritable passionnée de vélo, sport qu'elle a pratiquée à un très haut niveau. Depuis plusieurs mois maintenant, elle a eu l'honneur d'être nommée directrice du Tour de France Femmes, une nouvelle compétition qui vient de vivre sa première édition.

Une très belle réussite pour Marion Rousse et toute son équipe puisque cette grande première s'est achevée hier et tout le monde s'accorde à dire que ce fut très prometteur pour la suite. Après la déception de voir son compagnon Julian Alaphilippe ne pas être présent cette année sur la Grande Boucle, cette compétition féminine revêtait encore plus d'importance pour la maman du petit Nino, qui s'est exprimée après l'arrivée des championnes hier après-midi à la Planche des Belles Filles, un sommet du massif des Vosges méridionales. Interrogée par les équipes de France Télévisions, elle a apprécié cette première expérience : "C'était super", comme l'a rapporté Sports.fr.

On se dit qu'on a su faire un truc assez exceptionnel

Au-delà du soulagement d'avoir réussi cette première édition du Tour de France Femmes, c'est également l'émotion qui s'est emparée de Marion Rousse. "Pour être honnête avec vous, j'ai versé quelques larmes quand j'ai passé l'arrivée au sommet au sommet de la Super Planche des Belles Filles et que j'ai vu tout le monde présent au bord des routes. On se dit qu'on a su faire un truc assez exceptionnel", a-t-elle dévoilé après la course remportée par la coureuse hollandaise, Annemiek van Vleuten. Visiblement émue, Marion Rousse garde un souvenir impérissable de cette grande première, comme elle l'a également montré sur son compte Instagram. "Pas les mots pour décrire ce que je ressens ce matin... Merci", a-t-elle écrit ce matin dans une publication où elle remercie et félicite les coureuses.