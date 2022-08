Marion Rousse comblée avec son fils Nino à la plage : photos du craquant petit baigneur

C'est une période particulièrement chargée qui vient de s'achever pour Marion Rousse et elle peut enfin profiter de bons moments avec son fils, Nino. La belle blonde de 30 ans fait partie des consultants de France Télévisions pendant le Tour de France depuis plusieurs années maintenant et elle a ajouté une nouvelle corde à son arc cette année puisqu'elle a été nommée directrice du Tour de France Femmes. Une très belle responsabilité qu'elle a parfaitement su gérer, mais qui a rallongé son absence du foyer familial. Après la fin de cette première édition très riche en émotion dimanche dernier, elle a enfin pu retourner chez elle.

L'occasion de retrouver son fils, Nino (1 an), qu'elle a eu avec le champion cycliste Julian Alaphilippe. Malheureusement son compagnon est reparti sur les routes après avoir manqué la Grande Boucle à cause d'une terrible chute en avril dernier, mais remis d'aplomb, il va pouvoir reprendre son activité professionnelle. Rentrée chez elle, Marion Rousse a tout de même eu droit à des retrouvailles pleines d'émotions avec son fils, comme elle l'a montré sur son compte Instagram mardi dernier. "Bonheur", a-t-elle simplement écrit sur une jolie photo où on la voit enlacer et embrasser l'adorable petit blond aux yeux bleus.

Baignade et sable fin au programme pour Nino

Après cette belle journée, celle qui a déjà été mariée à un autre cycliste très connu a décidé de se faire plaisir et de profiter un peu de l'été et de quelques jours de vacances pour emmener Nino à la mer. Comme elle l'a montré sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 310 000 abonnés, Marion Rousse a publié plusieurs photos de ce beau moment à deux. Le petit garçon a ainsi pu goûter aux joies d'un après-midi sur le sable fin et il avait l'air tout heureux ! Casquette sur la tête pour se protéger du soleil, Nino est déjà très téméraire et il n'a pas hésité à se mettre à l'eau (toutes les photos sont à retrouver dans la diaporama).

Un beau moment pour Marion Rousse et son petit Nino, éloignés pendant de longues semaines et qui peuvent enfin passer du temps ensemble. Très proche de son fils, qu'elle met souvent en avant sur ses réseaux sociaux, la jeune maman est toute heureuse d'enfin rentrer chez elle pour s'occuper de son garçon.