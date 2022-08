Marion Rousse maman : son fils Nino, sacré danseur, se déhanche sur du zouk !

Après plus d'un mois à courir l'Europe et les routes de France, Marion Rousse a enfin pu prendre quelques jours de repos ! La jeune maman de 30 ans n'a pas eu une seconde à elle en juillet, très occupée par son rôle de consultante pour France Télévisions sur le Tour de France. En plus de ça, elle a ajouté un poste de directrice du Tour de France Femmes, qu'elle dirige et qui vient de vivre sa première édition. Une très belle réussite pour la belle blonde, particulièrement émue à l'arrivée. Après toutes ses émotions, elle a enfin pu rentrer chez elle et retrouver son fils, Nino.

En couple avec la star du cyclisme français, Julian Alaphilippe, elle n'a pas eu la chance de retrouver son compagnon sur la Grande Boucle cette année. Victime d'une grave chute en avril dernier, il n'était pas suffisamment remis d'après son équipe. Reparti il y a quelques jours, il laisse donc Marion Rousse s'occuper de leur fils Nino (1 an) en ce moment, pour le plus grand plaisir de la jeune femme. Après des retrouvailles fortes en émotion, cette dernière a emmené son petit faire un tour à la plage et on a pu voir qu'il avait déjà bien grandi. Les vacances semblent se poursuivre pour la mère et le fils, comme elle l'a montré il y a quelques heures.

Nino adore déjà La Compagnie créole !

Très active sur Instagram où elle est suivie par plus de 310 000 abonnés, Marion Rousse aime bien partager des moments d'intimité avec ses fans et elle l'a encore fait hier. Dans sa story, elle a partagé une courte vidéo très marrante de Nino en train de danser au son d'un grand tube français. En effet, le petit garçon se déhanche sur Ça fait rire les oiseaux de La Compagnie créole et sa maman adore. Sur la vidéo, elle ajoute quelques emojis en train de faire la fête pour montrer le bon moment qu'elle passe avec Nino (la vidéo est à retrouver dans le diaporama).

Un beau moment à deux pour Marion Rousse, qui profite à fond de ses vacances pour passer le plus de temps possible avec son petit Nino, qui n'en finit pas de l'amuser avec ses facéties !