Marion Rousse fout la 'honte' à Nino : la jeune maman taquine son fils à la plage

Marion Rousse peut enfin profiter de bons moments avec son fils Nino après un mois de juillet tout simplement dingue ! La jeune maman de 30 ans fait partie des consultants stars du Tour de France aux côtés de Laurent Jalabert et chaque année elle suit la compétition reine du cyclisme pour France Télévisions. Du Danemark à la Suisse en passant par la Belgique, la compagne de Julian Alaphilippe a vu du pays cette année, mais ce n'était que le début de l'aventure, puisqu'elle a été nommée directrice du Tour de France Femmes, qui a connu sa première édition cette année. Une très belle réussite et une arrivée dimanche dernier particulièrement émouvante pour la belle blonde qui n'a pu retenir ses larmes.

Après ce beau mois de juillet et malgré l'absence de son amoureux sur la Grande Boucle, pas assez remis d'une terrible chute en avril dernier, Marion Rousse a pu rentrer chez elle en début de semaine et enfin retrouver son petit Nino. Un vrai moment de bonheur, comme elle l'a partagé sur les réseaux sociaux. Fusionnels, l'adorable petit blond et sa mère ne se quittent plus depuis son retour à la maison et très rapidement, ils sont partis profiter du beau temps à la plage. Le petit garçon, qui a fêté ses 1 an en juin dernier, était adorable en petit baigneur et visiblement il est déjà très attiré par la mer.

Journée à la plage et petite blague

De très belles retrouvailles qui n'ont pas empêché la consultante de faire un petit brin d'humour sur son compte Instagram. Suivie par plus de 310 000 abonnés sur Instagram, Marion Rousse a publié une jolie photo de Nino et elle en story, en y ajoutant la phrase suivante : "Euh... Maman, tu es en train de me foutre la honte là...". Sur la photo, on peut voir le petit garçon en train de s'amuser sur la plage tandis que sa mère le couvre de bisous (la photo est à retrouver dans le diaporama). Malgré la fatigue du dernier mois, la compagne de Julian Alaphilippe n'a pas perdu son humour et cette petite blague devrait amuser ses fans.

De retour à la maison après de longues semaines d'absence, Marion Rousse profite à fond de son petit Nino et les vacances à deux s'annoncent très belles.