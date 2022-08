Laurent Jalabert : Après le Tour de France, retour auprès de ses "amours"

Laurent Jalabert fait partie des figures du Tour de France depuis de longues années maintenant. Que ce soit en tant que coureur, où il a remporté 4 étapes et terminé à la quatrième place en 1995, ainsi qu'en tant que consultant cycliste pour France Télévisions depuis près de 20 ans. Très populaire auprès des amoureux de la Grande Boucle, celui que l'on surnomme Jaja soulève toujours les foules. Au côté de Marion Rousse, l'ancien cycliste de 53 ans assure les commentaires durant les trois semaines de la compétition reine de la discipline et apporte son oeil d'expert sur un sport qu'il connaît mieux que personne.

Trois semaines qui l'ont vu voyager du Danemark à la Suisse en passant par la Belgique pour assister au triomphe du nouveau roi du Tour de France, Jonas Vingegaard. Une période certainement très excitante pour Laurent Jalabert, mais également éprouvante et comme il vient de l'annoncer sur son compte Instagram, le vainqueur du Tour d'Espagne a décidé de s'accorder quelques jours de repos bien mérité ! Suivi par plus de 100 000 abonnés, celui que l'on a parfois accusé de dopage a mis en ligne une publication qui devrait faire plaisir à ses fans. "Fin des Grandes Boucles. Rentre chez Nous", écrit-il pour accompagner une photo où on le voit sur son vélo en train de faire un gros câlin à son chien.

Après 4 semaines de spectacle, 5 semaines loin de mon nid, retour à mes amours

Visiblement, Laurent Jalabert a une relation très forte avec son toutou, qui lui a fait la fête pour son retour à la maison. "Après 4 semaines de spectacle, 5 semaines loin de mon nid, retour à mes amours. Merci Jadou pour ton accueil", poursuit-il. Discret sur sa vie privée, l'ancien coureur a longtemps été en couple avec une certaine Fanny Chassignet, mais difficile de savoir si c'est toujours le cas aujourd'hui.