Jonas Vingegaard, nouvelle star du Tour de France : le Danois en couple et papa d'une adorable petite fille !

Alors que tout le monde s'attendait à voir une nouvelle démonstration de la part du slovène Tadej Pogacar, un jeune homme de 25 ans venu de Scandinavie est en train de tout chambouler. Au sein de l'équipe Jumbo-Visma, ​​Jonas Vingegaard a impressionné tous les observateurs il y a deux jours lors de l'arrivée à Serre Chevalier. Désormais maillot jaune, il fait office de grand favori à la victoire finale et même si le Français Romain Bardet est très bien placé, il ne semble pas en mesure de l'inquiéter.

S'il n'est pas très connu pour le moment à l'échelle mondiale, Jonas Vingegaard est déjà une star au Danemark, son pays natal. Il faut dire que le beau blond aux yeux bleus a déjà fait fort l'an dernier en terminant deuxième de la Grande Boucle. Un résultat qui lui a permis de faire grimper sa côte de popularité et notamment sur les réseaux sociaux puisqu'il est désormais suivi par plus de 135 000 abonnés sur Instagram. Très actif sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à poster des photos de ses entraînements, mais également des moments plus personnels lorsqu'il est en famille.

Papa poule avec sa petite Frida de bientôt deux ans

Il a beau n'avoir que 25 ans, Jonas Vingegaard est déjà l'heureux papa d'une petite fille née le 8 septembre 2020, comme il l'a annoncé à l'époque. "Mardi 8 septembre, cette fantastique petite fille nommée Frida est venue au monde. Définitivement mon plus bel accomplissement et je suis tellement fier de Frida et de Trine", déclare-t-il à l'époque. En effet, le cycliste vit une belle histoire d'amour avec sa compatriote Trine Hansen. Si l'on ne sait pas grand chose sur elle et qu'elle se fait très discrète sur les réseaux sociaux, les deux tourtereaux semblent en tout cas très amoureux (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

En mars 2021, Jonas Vingegaard publiait une belle photo de Trine et de sa fille Frida avec le message suivant : "Le soutien de mes deux femmes à la maison est ce qu'il y a de plus important. Je ne pourrais pas y arriver sans vous". Un beau message de la part du nouveau maillot jaune qui trouve sa motivation dans l'amour qu'il a pour Trine et Frida !