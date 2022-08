Marion Rousse : Le beau cadeau de Julian Alaphilippe à Nino pour son retour à la maison

C'est un retour qui s'est fait longuement attendre, mais Julian Alaphilippe est bel et bien à la maison ! Le double champion du monde de cyclisme sur route a vécu des derniers mois très contrastés alors que tout le monde espérait le voir briller une nouvelle fois sur le Tour de France cette année. Fin avril, le coureur de 30 ans est victime d'une terrible chute lors de la classique Liège-Bastogne-Liège. Un accident qui aurait pu s'avérer bien plus grave que ça, mais le compagnon de Marion Rousse s'en tire miraculeusement bien et seulement quelques semaines après, il est déjà de retour à l'entraînement avec l'objectif de participer à la Grande Boucle.

Malheureusement pour lui, Julian Alaphilippe a été jugé trop court physiquement par son équipe et il n'a pas été retenu pour participer à la compétition cycliste la plus prestigieuse, au grand dam de son amoureuse, qui n'a pas hésité à le souligner au micro de France Télévisions... Après cette énorme désillusion, le champion a tout de même pu reprendre la course il y a quelques semaines en prenant part à plusieurs courses et notamment le Tour de l'Ain, qui vient de se terminer. Ce qui signifie que le sportif a pu rentrer chez lui pour quelques jours, pour le plus grand plaisir de Marion Rousse et de son fils Nino (1 an). Sur son compte Instagram, la belle blonde de 30 ans avait déjà l'air impatiente hier en publiant une photo de son fils au restaurant. "My date (en attendant papa qui rentre ce soir)", écrivait-elle pour accompagner la jolie photo.

Un beau lion en peluche pour Nino, ravi de son cadeau

Et l'heure des retrouvailles est finalement arrivée pour la petite famille ! Julian Alaphilippe a même pensé à apporter un adorable cadeau pour son petit garçon, dont il est toujours aussi gaga. C'est encore Marion Rousse qui a dévoilé la jolie photo sur Instagram. On peut voir Nino tout heureux avec son lion en peluche dans les mains. "Merci papa", écrit-elle simplement dans sa story (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

