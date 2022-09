Marion Rousse : Son fils Nino adorable avec son look de marin, sortie pluvieuse en famille

Toutes les bonnes choses ont une fin et après un été particulièrement chaud et ensoleillé, il semblerait que le temps se gâte, mais ce n'est pas une raison pour rester enfermé pour Marion Rousse. La jeune maman de 31 ans a vécu une période estivale particulièrement chargée, un peu comme tous les ans, puisqu'elle est consultante sur le Tour de France pour France Télévisions. Sauf que cette année, elle y a ajouté un nouveau rôle de directrice du Tour de France Femmes. Une première édition particulièrement réussie et la jolie blonde n'a pas pu contenir son émotion.

En couple depuis plus de deux ans avec le champion cycliste Julian Alaphilippe, les deux amoureux doivent conjuguer une vie professionnelle très chargée avec l'éducation de leur jeune fils, Nino, âgé seulement de 1 an. De son côté, le sportif de 30 ans vit une saison extrêmement compliquée. Absent du Tour de France suite à une lourde chute, il s'est de nouveau blessé il y a quelques jours en plein Tour d'Espagne, l'obligeant à déclarer forfait. Une période très compliquée donc pour le double champion du monde de cyclisme sur route, qui devrait avoir du mal à défendre son titre cette année.

Nino adorable dans son ciré bleu marine

Malgré toutes les galères, Marion et Julian continuent de garder le sourire et il faut dire qu'avec un petit garçon aussi adorable que Nino, il y a de quoi être heureux. La jeune maman aime bien partager des moments de vie avec son fils sur son compte Instagram. Il y a quelques heures, elle a publié dans sa story une belle photo du petit blondinet lors d'une balade sous la pluie. Bien équipé pour sortir, Nino est très mignon dans son petit ciré bleu marine et avec son bonnet à rayures et ses bottes en caoutchouc, qui ne sont pas sans rappeler le look des marins (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Après un été bien chargé, Marion Rousse peut enfin profiter de bons moments avec son petit garçon et elle ne s'en prive pas, comme elle l'a encore montré ce matin !