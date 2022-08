Julian Alaphilippe : Son salaire révélé, le compagnon de Marion Rousse a touché le jackpot !

C'est l'un des plus grands talents que la France du cyclisme ait connu depuis des décennies. À 30 ans, Julian Alaphilippe dispose d'un palmarès déjà bien rempli, lui qui a brillé à de multiples reprises sur le Tour de France, portant le maillot jaune à plusieurs reprises. L'an dernier, il a réussi l'exploit de devenir champion du monde de cyclisme sur route pour la deuxième fois d'affilée. Un exploit retentissant pour le compagnon de Marion Rousse, qui espérait certainement vivre une nouvelle saison pleine de réussite, mais jusqu'ici, rien ne s'est passé comme prévu...

C'est une véritable série noire pour le cycliste, qui a enchaîné les déconvenues au cours des derniers mois. En janvier, c'est un rhume qui a stoppé sa progression, avant qu'une bronchite ne l'empêche de concourir en mars, mais le plus grave est survenu fin avril avec sa terrible chute. Lourdement blessé, il s'est finalement remis, mais n'a pu participer au Tour de France. Plus récemment, il a été touché par le Covid, ce qui a stoppé son retour en forme et lui a fait dire qu'il vivait vraiment une saison cauchemardesque. "Faut être confiant, ça ne peut pas être pire que ces derniers mois de mon côté ! Pour que la saison soit réussie, je voudrais réaliser de belles performances, éviter de nouvelles chutes et rester en bonne santé", assure-t-il à quelques heures du départ de la Vuelta au Parisien.

Un énorme salaire qui lui met beaucoup de pression

Il faut dire que le papa de l'adorable petit Nino a la pression sur les épaules, puisqu'il fait partie des plus gros salaires de son équipe, Quick-Step. La formation belge n'a pas hésité à miser gros sur Julian Alaphilippe puisque d'après les informations de la presse italienne, ce dernier touchait un salaire brut annuel de 2,3 millions d'euros en 2021 ! Une somme énorme et qui doit certainement peser dans la tête du champion, qui se doit d'avoir de bons résultats sur le Tour d'Espagne pour justifier ce salaire astronomique.

Obligé de réussir de belles performances dans les prochaines semaines, Julian Alaphilippe sait qu'il pourra compter sur le soutien inconditionnel de sa compagne et de son fils, toujours à fond derrière lui lorsqu'il est sur son vélo.