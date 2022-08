Marion Rousse : Nino s'éclate dans un parc d'attraction, elle trouve un sacré costume pour Julian Alaphilippe !

S'il y a bien un endroit que les enfants adorent, c'est bien les parcs d'attractions ! Après une période particulièrement chargée, Marion Rousse peut enfin profiter d'un peu de temps libre pour passer de bons moments avec son fils, Nino. Il faut dire que la jeune maman de 31 ans n'a pas eu une minute à elle en juillet et elle a dû passer de longues semaines éloignées de lui. Consultante pour France Télévisions depuis plusieurs années maintenant, elle a suivi le Tour de France avec assiduité aux côtés de Laurent Luyat et Laurent Jalabert. En plus de ce poste, elle a désormais une autre casquette puisqu'elle est directrice du Tour de France Femmes.

Un rôle prestigieux pour Marion Rousse, qui a parfaitement su gérer cette grande première pour la compétition cycliste. C'est après cet évènement que la compagne de Julian Alaphilippe a enfin pu rentrer à la maison. L'occasion pour la jolie blonde de retrouver enfin son petit garçon, avec qui elle a pu faire plein de choses. Après un tour à la mer qui a visiblement beaucoup plu à Nino, le couple a pu passer de bons moments en famille. Malheureusement, le cycliste de 30 ans a dû repartir sur les routes et il se trouve actuellement sur le Tour d'Espagne, mais pas de quoi démoraliser sa conjointe, qui a décidé de faire plaisir à son fils.

Nino fait la connaissance de Maya l'abeille !

Très active sur Instagram, Marion Rousse aime bien partager des moments de vie avec ses 312 000 abonnés. Dans sa story du jour, elle a publié quelques photos très mignonnes d'elle et Nino pendant la visite d'un parc d'attraction. On peut voir l'adorable petit blondinet s'amuser avec les nombreuses personnes en costumes présentes pour distraire les enfants. Il a même eu la chance de croiser Maya l'abeille, ce qui a inspiré une petite blague à sa maman : "Tu vas être beau là-dedans au prochain anniversaire Julian Alaphilippe", rigole-t-elle. Sur la photo, Nino a l'air de passer un super moment en compagnie de la fameuse abeille (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Une belle sortie à deux pour Marion Rousse et Nino, qui profitent à fond de leurs derniers jours de vacances !