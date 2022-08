Laurent Luyat de retour : ému pour son anniversaire, il publie un message touchant après ses soucis de santé

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

On l'avait laissé triste de ne pas pouvoir finir le Tour de France... le revoilà prêt à de nouveaux défis ! À l'occasion de ses 55 ans, Laurent Luyat, victime de petits soucis de santé il y a quelques semaines, a remercié ses abonnés sur Twitter de tous leurs messages et leur a promis qu'il serait bien au poste à l'occasion des Championnats d'Europe d'Athlétisme qui s'ouvriront dans une semaine à Munich. Et on a hâte !

C'est l'un des visages les plus populaires de France Télévisions : à la tête de (presque) tous les grands rendez-vous sportifs de la chaîne, Laurent Luyat gère sans soucis les Jeux Olympiques, Roland-Garros ou encore le Tour de France, valsant entre les consultants divers, les matches ou épreuves particulières et gérant à merveille la fameuse bascule qui fait tant rire les internautes. Mais pour une fois, l'animateur de 55 ans, n'a pas été en mesure de terminer le Tour de France : victime de problèmes de santés "pas graves", comme il l'avait annoncé sur Twitter, il avait dû laisser la présentation à ses collègues. Cependant, le voilà désormais de retour : après avoir annoncé qu'il serait bien à Munich pour les Championnats d'Europe, il a remercié les internautes pour leurs gentils messages.

Merci infiniment pour tous vos messages hier — Laurent Luyat (@LLuyat) August 5, 2022

En effet, ce vendredi 5 août, celui-ci fêtait ses 55 ans, un bel âge que ses fans n'ont pas manqué de célébrer. Et ceux-ci en ont profité pour ajouter quelques messages de bonne santé, lui souhaitant de revenir vite. Une attention qui l'a touché, comme le montre son tweet accompagné d'un coeur. Un tweet auquel tout le monde a répondu, expliquant qu'il "méritait tout ça". L'une de ses amies, Deboterah, avait même pris un petit verre avec lui, partageant sa première photo, très souriant, depuis ses soucis de santé. "Happy birthday à notre Laurent Luyat international", avait d'abord partagé la jeune femme, avant de poursuivre : "Le meilleur et l'unique, en pleine forme pour Munich 2022." Un été qui finit bien pour Laurent Luyat, après avoir donc plutôt mal commencé ! Devenu incontournable de ce genre d'événements sur la chaîne, celui qui devrait retrouver de grands noms de l'athlétisme dans une semaine le sait : il réalise là un véritable rêve, lui qui s'entraînait à "lancer des disques" dans sa chambre !