Laurent Luyat critiqué après sa bourde lors du Tour de France : son message aux "haineux"

Laurent Luyat a fait parler de lui il y a quelques jours. Le présentateur de 53 ans a annoncé une information parodique à l'antenne. Une erreur qui lui a valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Invité sur les ondes d'Europe 1 - la radio traversant une très grave crise - lundi 5 juillet, il a réagi pour la première fois.

Comme chaque année, Laurent Luyat a pris les commandes du dispositif du Tour de France. Et le coup d'envoi de l'édition 2021, le 26 juin, n'est pas passé inaperçu... Une spectatrice a provoqué une chute massive dans le peloton après avoir brandi une pancarte imposante près des coureurs. A la suite de cet indicent, une enquête a été ouverte et un avis de recherche a été lancé pour retrouver cette mystérieuse femme. Après quelques jours, elle a fini par se rendre aux forces de l'ordre et a été placée en garde à vue.

Mais, avant que cette information ne soit rapportée, une info parodique, se basant sur un tweet qui citait l'AFP, est sortie selon laquelle la spectatrice à la pancarte "Omi Opi" venait d'être interpellée à l'aéroport de Glasgow - une référence à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et le défunt Guy Joao - par la police écossaise. Une histoire relayée par le présentateur à l'antenne et qui n'est pas passée inaperçue. Cela a en effet valu à Laurent Luyat de nombreuses critiques.

Invité à réagir sur le sujet dans le Club de l'été sur Europe 1, Laurent Luyat a confié : "En fait, j'ai mis le conditionnel, j'ai dit 'on va se renseigner'... Bon voilà, c'est vrai que c'était une petite bourde." Le commentateur du Tour de France a ensuite regretté certaines réactions virulentes sur Twitter : "Ça met en avant tout le côté malfaisant de Twitter. Les réseaux sociaux, ça peut être aussi génial et utile, mais il y a toute cette partie où vous avez des rageux, haineux, qui vont en profiter. Ils sont dans leur canapé, ils font rien de leur vie et ils vont en profiter pour se défouler."