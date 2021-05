Xavier Dupont de Ligonnès : Mort de Guy Joao, l'homme au coeur d'un imbroglio improbable

Il coulait des jours paisibles jusqu'à ce que son nom, son visage et même son adresse ne paraissent dans la presse alors qu'on le soupçonnait d'être le très recherché Xavier Dupont de Ligonnès. Vendredi 28 mai 2021, Guy Joao est mort.

L'information a été confirmée ce lundi 31, sur Twitter, par la femme du défunt. "Guy Joao, s'est éteint vendredi à 71 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé son épouse à M6. Interpellé en Ecosse, pris à tort pour #XavierDupontdeLigonnès en octobre 2019, Guy Joao s'était retrouvé au coeur d'une effroyable méprise", écrit le journaliste et responsable enquête police justice de M6, François Vignolle. En effet, il y a deux ans de cela Le Parisien révélait que Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté à l'aéroport de Glasgow mais, quelques heures plus tard, énorme retournement de situation lorsque l'ADN de l'homme en question finissait par dévoiler qu'il ne s'agissait absolument pas du fugitif nantais accusé d'avoir tué toute sa famille !

Furieux de cette méprise qui l'avait fait entrer dans la lumière médiatique contre son gré, Guy Joao avait alors partagé sa colère. Par la suite, il avait même révélé vouloir obtenir un dédommagement pour le préjudice subi. "Je n'ai toujours reçu aucune excuse de la justice française et écossaise. J'attends toujours (...) J'ai l'impression que c'est le combat du pot de fer contre le pot de terre. Les autorités françaises et écossaises se refilent la patate chaude. La moindre des choses c'est que mon épouse et moi recevions un dédommagement financier", avait-il déclaré auprès de M6.

Guy Joao, retraité de chez Renaut qui vivait dans les Yvelines (Ile-de-France), n'avait jamais pu savoir qui avait été la source anonyme ayant informé les autorités françaises et écossaises qu'il était Xavier Dupont de Ligonnès sous un déguisement. "Je ne sais toujours pas qui a envoyé ce message de dénonciation (...) Je pense qu'on ne le saura jamais. Le pire c'est qu'au moment de mon arrestation, je ne savais pas qui était cet homme", ajoutait-il.