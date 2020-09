Xavier Dupont de Ligonnès : L'affaire macabre qui aurait inspiré ses crimes

M6 lance ce mardi 15 septembre une nouvelle mini-série de quatre épisodes intitulée Un homme ordinaire, autour de la fameuse et bien mystérieuse affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2011, ce père de famille tue à Nantes quatre membres de sa famille : sa femme Agnès et trois de ses enfants Arthur, Anne et Benoît. Le lendemain, le 5 avril, il fait de même avec son autre fils Thomas, avant de cacher les corps et de s'évanouir dans la nature. Une affaire qui en rappelle une autre, celle de John List.

Arme, scénario... de nombreux points communs

Les faits sont tellement similaires qu'il est aisé de se dire que Xavier Dupont de Ligonnès a pu s'en inspirer. Aux États-Unis, en 1971, John List rentre chez lui et tue sa femme, sa mère et deux de ses enfants à l'aide d'une arme à feu, tout comme Xavier Dupont de Ligonnès. Une première similitude frappante qui est loin d'être la seule.

Comme John List qui a ensuite tué son dernier fils plus tard, après avoir passé un moment privilégié avec lui (ils ont assisté à un math de football), le tueur de Nantes a dîné au restaurant avec Thomas la veille de son assassinat.

Ce qui rend la "tuerie de Nantes" et l'affaire de John List si proches, c'est également la froideur des deux pères de famille. L'Américain est resté dans la maison, comme le Français, et tous les deux ont tout mis en oeuvre pour que l'on croie que leurs proches étaient toujours en vie. Un procédé qui leur a permis, notamment, de gagner du temps sur les enquêteurs pour s'enfuir.

Une même issue ?

C'est là qu'on ne sait plus si les deux affaires restent similaires, car il existe aujourd'hui deux théories concernant Xavier Dupont de Ligonnès : certains pensent qu'il est toujours en vie, d'autres sont persuadés qu'il s'est suicidé. Et John List, qu'a-t-il fait ? Il est reparti à zéro. Il s'est en effet remarié et a réussi à échapper à la justice pendant dix-huit ans. C'est finalement grâce à une émission de télévision américaine qui traite des affaires judiciaires avec appels à témoins qu'il a été retrouvé. Un ex-ami le reconnaît, c'est la fin de la liberté. Il est condamné à cinq peines de prison à vie consécutives et meurt en 2008 derrière les barreaux.

Aujourd'hui, "l'homme ordinaire" comme aime à l'appeler M6 avec sa nouvelle série - Xavier Dupont de Ligonnès est incarné par Arnaud Ducret - est peut-être mort, peut-être en vie, nul ne le sait... Mais, s'il s'est vraiment inspiré de l'affaire John List, les fantasmes les plus fous sont permis.