Bertrand Chameroy viré d'Europe 1, il réagit avec ironie à son éviction : "Putain, c'est rapide !"

Nous apprenions le 1er juillet 2021 qu'Europe 1 se séparait de Bertrand Chameroy alors qu'il avait signé pour poursuivre l'aventure à la rentrée prochaine - une information diffusée par Les Jours, confirmée par le Huff Post. Il avait froissé la direction le 18 juin dernier en critiquant ouvertement le rapprochement entre la radio et la chaîne CNEWS, qui appartient au milliardaire Vincent Bolloré. Bertrand Chameroy n'est pas la première victime de cette nouvelle alliance, certainement pas la dernière. L'humoriste Anne Roumanoff a poliment été écartée, Victor Dhollande a été mis à pied pour avoir dénoncé un "management de plus en plus autoritaire et délétère", Sébastien Thoen a été évincé pour avoir parodié Pascal Praud et Nicolas Canteloup serait lui aussi sur la sellette. Bonne ambiance...