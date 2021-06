Pascal Praud et sa femme Catherine : le couple complice à La Baule

Le week-end est, pour la plupart des Français, synonyme de repos et de temps passé en bonne compagnie. Et ça, Pascal Praud, l'a bien compris. En visite à La Baule, samedi 26 juin 2021, à l'occasion de la clôture du Festival de cinéma et de musique de film, l'animateur radio n'est pas passé inaperçu. Accompagné de sa compagne Catherine, avec qui il est en couple depuis 2015, celui qui était récemment menacé de mort n'a pas manqué d'afficher un sourire radieux. Et face aux photographes présents lors de l'événement, ce dernier lui a d'ailleurs donné un joli baiser.

En effet, le journaliste phare de CNews, connu pour son grand caractère et son franc-parler, reste néanmoins très discret sur sa vie de couple. Bien qu'ils soient inséparables lors d'événements médiatiques, ce n'est que très rarement que le journaliste parle publiquement de sa dulcinée. Dans un article, publié par ses soins dans Le Point en 2016, Pascal Praud - alors au début de son histoire d'amour - n'a pas manqué de rappeler à quel point il était totalement sous le charme de sa partenaire. En effet, très brièvement, à la fin de son texte, ce dernier n'a pas su résister à l'envi de crier son amour, haut et fort pour Catherine.

Un homme complètement amoureux

"Il est 18 heures. J'embrasse mon amoureuse", a-t-il écrit. Et de continuer : "Elle a la peau couleur pain d'épices que lui donne le ciel de Luzéronde. Je suis né en 1964 et Catherine est née un peu après moi. Nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Je l'embrasse et je lui dis qu'elle est belle. Je crois que j'ai 16 ans. Enfin, 16 ans et demi." Des mots forts et touchants de la part du père de famille qui témoignent de tout l'amour qu'il lui porte.

Mais plus récemment, c'est dans une interview accordée au Parisien, samedi 26 juin, que Pascal Praud a partagé certaines de ses revendications. Personnage très discuté dans le paysage médiatique, ce dernier s'est expliqué à ce sujet. "Je comprends qu'un programme comme le nôtre (Les auditeurs ont la parole sur RTL, nldr) fasse réagir, même si souvent je m'aperçois qu'il y a une part de mauvaise foi, voire de malhonnêteté. Cette émission est protestataire sur beaucoup de sujets et beaucoup de personnalités de droite comme de gauche. On a un esprit de contradiction. Lundi, on a été durs sur Marine Le Pen, voire très durs. Et d'autres fois, c'est au tour des ministres", a-t-il déclaré. Et de poursuivre, taquin : "Quotidien et les autres sont nos meilleurs attachés de presse."