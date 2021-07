Bertrand Chameroy viré d'Europe 1 à son tour : les évictions ne s'arrêtent plus !

C'est une situation insoutenable que vivent les employés d'Europe 1. Des audiences qui ne veulent pas repartir, une ligne éditoriale en danger, des stars maison virées... Bertrand Chameroy vient d'ailleurs d'être mis à la porte après une chronique.

Engagé pour tenir une chronique quotidienne matinale dans Culture médias, animée par Philippe Vandel, le populaire Bertrand Chameroy - que l'on retrouve aussi dans la matinale de Matthieu Belliard - a froissé sa direction le 18 juin dernier en critiquant sous couvert d'humour le rapprochement entre Europe 1 et CNEWS, la très critiquée chaîne de télé qui appartient au non moins clivant milliardaire Vincent Bolloré. L'homme d'affaires, qui avait déjà très largement semé le chaos lors du rachat de Canal +, a de plus en plus de poids sur Europe 1, jusque là propriété du groupe Lagardère. Mais, comme le souligne Le Monde, "une assemblée générale des actionnaires de Lagardère a entériné la transformation du groupe en société anonyme, mettant fin au pouvoir absolu d'Arnaud Lagardère au profit de son premier actionnaire, Vincent Bolloré".

C'est dans ce contexte particulièrement tendu que Bertrand Chameroy boit la tasse. Comme le rapporte le site Les Jours - et le confirme le Huff Post - le chroniqueur âgé de 32 ans a donc été viré après sa chronique alors même qu'il avait pourtant signé son contrat pour une nouvelle saison à la rentrée ! L'animateur, ancien de la bande de Touche pas à mon poste sur C8, avait toutefois aussi rebondi sur France 5 dans l'émission C à vous. Nul doute qu'il gardera au moins cette place-là.