Audiences radio : Franceinfo impressionne, RMC réalise son pire trimestre en 13 ans

L'épidémie de coronavirus aurait-elle un impact négatif sur certains médias ? Le milieu de la radio est particulièrement en difficulté. En un an, depuis le premier confinement, ce sont plus de 2 millions d'auditeurs qui ont déserté les antennes des différentes stations. La radio, média de plus en plus boudé, est aujourd'hui écoutée en moyenne par 40 millions de personnes, du jamais vu en 19 ans pour un début d'année.

France Inter toujours leader

Sans surprise donc, la publication ce jeudi 15 avril des audiences par Médiamétrie sur la vague de janvier-mars 2021 n'est pas des plus réjouissantes. Excepté peut-être pour France Inter qui maintient sa place de numéro 1 en France avec 6,7 millions d'auditeurs. La radio compte sur des figures très populaires comme Léa Salamé ou Charline Vanhoenacker.

À la deuxième place du podium, on retrouve RTL. Malgré cette bonne position, il s'agit d'un coup dur pour la station qui, pour la première fois en sept ans, ne dépasse pas les 6 millions d'auditeurs. Sur RTL on retrouve notamment Laurent Ruquier et ses incontournables Grosses Têtes. À contrario, Franceinfo ne s'est jamais aussi bien portée. En arrivant juste derrière RTL, elle a rassemblé 4,8 millions de fidèles et a affiché une progression spectaculaire de 8,9%, soit 800 000 personnes en plus en un an. NRJ est toujours à la quatrième place, suivie par France Bleu et Skyrock. Près d'un demi-million de paires d'oreilles ont déserté la station de musique qui compte aujourd'hui 3,4 millions de fans.

RMC réalise son pire trimestre depuis 13 ans

RMC repasse donc derrière Skyrock et inscrit ses audiences les plus faibles depuis 13 ans avec 3,2 millions de personnes à l'écoute. Le départ de Jean-Jacques Bourdin de la matinale pour laisser la place à Apoline de Malherbe n'y est pas pour rien mais là encore, c'est la crise sanitaire qui est davantage responsable et plus particulièrement le couvre-feu imposé en fin de journée. Pour finir, Europe 1 parvient à se stabiliser mais reste à un faible niveau avec 2,7 millions d'auditeurs. Europe 1 a d'ailleurs annoncé un projet de rupture conventionnelle collective...