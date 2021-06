Anne Roumanoff virée d'Europe 1 : elle réagit pour la 1re fois et évoque sa métamorphose

Une grosse page s'apprête à se tourner pour Anne Roumanoff. Le 2 juillet, l'humoriste de 55 ans fera ses adieux aux auditeurs d'Europe 1. Son émission radio Ca fait du bien s'arrête en effet à la fin de la saison contre son gré. Pour la première fois, l'animatrice a réagi ce mercredi 30 juin 2021.

La nouvelle est tombée le 3 juin dernier. A l'instar de Pascal Clark, l'émission d'Anne Roumanoff n'a pas été reconduite. Un coup dur pour celle qui officiait sur la chaîne depuis 2009 (avec une pause en 2014). Si jusqu'ici, elle était restée silencieuse, la maman d'Alice et Marie (nées en 1995 et 2002 de son ancienne union avec le producteur Philippe Vaillant) a réagi pour la première fois dans son émission aujourd'hui.

"Je voulais jouer avec vous ! Parce que je vous admire beaucoup... Je vais répéter mais vous allez nous manquer, je ne pense pas qu'on va retrouver une émission comme ça...", a déclaré Mireille, une auditrice qui participait au quiz d'actualité. "Bon, on ne peut pas... Voilà, c'est comme ça, la vie ! Et puis des fois il faut...", a tout d'abord lancé Anne Roumanoff, émue. Alors qu'elle prenait son inspiration, elle a été gentiment moquée par son chroniqueur Ben H : "Allez, un petit conseil chinois ! Tu es partie pour Confucius là ?" Une sortie qui a amusé sa patronne.

"Non ! Mais je trouve que la vie c'est un flot, la vie c'est du changement, et il faut s'adapter au changement ! Voilà, c'est comme ça ! (...) Il faut faire confiance au flot, au flot de la vie ! La vie, ce n'est pas d'être figé sur des positions, il faut évoluer. Regarde comme moi j'ai évolué ! J'ai divorcé, je me suis métamorphosée, là je viens de perdre 5 kilos, je fais du sport !", a conclu Anne Roumanoff qui, on en est certain, ne manquera pas de rebondir rapidement.

Pour rappel, Anne Roumanoff avait déjà été écartée en 2014. "J'ai été virée d'Europe 1 en quatre minutes. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été renvoyée. On faisait de bonnes audiences. J'ai fait progresser la case de 57%. J'ai cru comprendre que l'émission coûtait trop cher. J'étais prête à prendre moins cher et je suis sûre que les chroniqueurs aussi. Mais quand je l'ai proposé, je n'ai pas eu de réponse. On m'a virée en quatre minutes", racontait-elle à l'époque. Elle avait finalement retrouvé les studios d'Europe 1 en 2016.