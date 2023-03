Anne Roumanoff : Sa fille Alice, star inattendue de la Fashion Week, dévoile son visage sur le catwalk !

La mode, encore et toujours, dans les plus belles rues de Paris ! Les créateurs présentent, du lundi 27 février au mardi 7 mars 2023, leur collection femmes automne-hiver 2023-2024, dans le cadre de la Fashion Week. Et c'est au tour d'Alice Vaillant de dévoiler toutes ses pièces inédites. Si vous ne connaissez pas encore la fondatrice de Vaillant Studio, vous avez sans doute déjà rigolé devant l'un des nombreux sketchs de sa maman... puisqu'elle est la fille aînée de la célèbre femme en rouge, Anne Roumanoff !

De nombreuses personnes sont venus applaudir le spectacle, le mardi 28 février 2023. On relève, entre autres, la présence de Carla Ginola, Alexandra Guerain, Tracy Gotaos, Stephanie Hui, Davinhor, Maina Suarez, Jade Pedri, Fanny Bourdette-Donon, Regina Anikiy ou encore de Hera Pradel. On ignore si l'humoriste était installée en front row lors du défilé Vaillant Studio. Elle a toutefois repartagé, sur les réseaux sociaux, une vidéo capturée lors de l'évènement. D'habitude, pourtant, Anne Roumanoff est très discrète, voire prudente, quand elle évoque sa vie de famille.

Elles sont dans le domaine artistique toutes les deux mais elles ne sont pas du tout comique

Anne Roumanoff a été mariée à son ancien producteur, Philippe Vaillant, de 1994 à 2018 - ils s'étaient officiellement séparés en 2016. Ensemble, ils ont eux deux filles, la créatrice de mode Alice Vaillant en 1995 et sa petite soeur Marie en 2002. Questionnée sur ses enfants par Purepeople en septembre 2021, alors qu'elle assurait la promotion de son spectacle Tout va bien, la comédienne bottait un brin en touche. "Elles sont dans le domaine artistique toutes les deux mais elles ne sont pas du tout comique, expliquait-elle. Elles sont très drôles, bien sûr, mais elles ne sont pas dans le métier. Je n'ai pas le droit d'en dire plus sinon je me fais gronder... à chacun sa vie !" C'est avec fierté, en tout cas, qu'elle regarde sa grande fille évoluer, depuis quelques années, dans le monde merveilleux de la mode...