Anne Roumanoff divorcée de Philippe : quels rapports entretient-elle avec le père de ses filles ?

35 ans de carrière, ça se fête ! Et c'est pourquoi Anne Roumanoff a choisi d'organiser une soirée anniversaire en montant sur les planches de L'Olympia de Paris... comme elle l'avait fait 5 ans auparavant. La foule en délire pourra applaudir l'humoriste, mais aussi de nombreux amis, Christelle Chollet, Nicolas Canteloup, Elie Semoun par exemple. Dans les sièges rouges de la légendaire salle, retrouvera-t-on Philippe Vaillant, l'ancien époux de la comédienne ? Tout est possible.

On essaie de faire en sorte que cela passe dans l'amour

Séparés après 25 ans de vie commune, Anne Roumanoff et Philippe Vaillant ne semblent pas entretenir de mauvais rapports. L'humoriste évoque son divorce dans ses sketchs les plus récents, certes, mais elle raconte toujours cette période de sa vie avec beaucoup d'apaisement. Après tout, ils sont séparés mais sont toujours parents des deux filles qu'ils ont eu ensemble, Alice en 1995 et Marie en 2002 - qui est devenue créatrice de mode. "On essaie de faire en sorte que cela passe dans l'amour, confiait leur maman dans les colonnes du magazine Gala en 2019. Je lui dois beaucoup et il est l'homme avec lequel je me suis le mieux engueulé."

Il restera pour toujours l'homme de ma vie

S'il ne vient pas la voir à L'Olympia, Philippe Vaillant pourra toujours applaudir Anne Roumanoff devant son poste de télévision. Le 6 décembre 2022, la chaîne TMC diffuse son dernier spectacle Tout va presque bien. Voilà qui doit rappeler des souvenirs à son ex puisqu'il avait produit Aimons-nous les uns les autres, sa performance précédente. "Nous avons formé un couple pendant toutes ces années. Il restera pour toujours l'homme de ma vie, assurait-elle. On essaie de se séparer dans l'amour, pas dans la haine. Je lui dois beaucoup. Il fait partie intégrante de mon succès." Depuis sa rupture, Anne Roumanoff a décidé de travailler sur elle, de revoir ses priorités et de tenter de nouvelles choses, de la boîte de nuit à la moto. Si elle avoue avoir vécu quelques aventures sentimentales, elle ne semble pas encore avoir trouvé quelqu'un à la hauteur de Philippe Vaillant depuis leur rupture...

Retrouvez Anne Roumanoff, le 6 décembre 2022, sur TMC.